Benevento, clamorosa rottura con Maggio. Cessione o verrà messo fuori rosa

Benevento, rottura totale con Maggio

Il Benevento e Christian Maggio sono ai ferri corti, secondo quanto dichiarato da Gianluca DI Marzio ai microfoni di SKy Sport il rapporto tra club e giocatore sarebbe ormai compromesso. Ecco quanto riportato:

“Il Benevento è in rottura con Christian Maggio, che non sta trovando spazio in campo nonostante sia, sulla carta, il capitano della squadra. Si va verso la risoluzione del contratto. Qualora le due parti non riuscissero ad accordarsi, Maggio potrebbe essere messo fuori lista alla fine del mercato.”

