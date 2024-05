Castel Volturno, le ultime sulle condizioni degli infortunati: il report

Castel Volturno, le ultime sulle condizioni degli infortunati

Il Napoli si è allenato questa mattina al Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Lecce, ultima giornata di Serie A in programma domenica alle ore 18 allo Stadio Maradona.

La squadra si è allenata sul campo 2 dove ha iniziato la sessione con attivazione e lavoro tecnico tattico. In chiusura di seduta il gruppo ha disputato una partitina a campo ridotto.

Mario Rui e Rrahmani hanno svolto lavoro personalizzato in palestra. Per Osimhen e Zielinski allenamento personalizzato in campo. Gradita visita di Christian Maggio che ha salutato mister Calzona, la squadra e lo staff azzurro.

