Cattive notizie per Allegri in vista del Napoli: rischia di perdere un big. Il comunicato

Cattive notizie per Allegri in vista del Napoli

Notizie Napoli calcio. Cattive notizie per Allegri in vista del Napoli, sfida in programma il prossimo 6 gennaio all’Allianz Stadium. Il tecnico juventino rischia di perdere uno dei suoi titolarissimi, si tratta di Leonardo Bonucci che ha accusato un affaticamento muscolare alla coscia sinistra, ma nessuna lesione.

Il comunicato della Juventus sul proprio sito ufficiale:

“Leonardo Bonucci, che nei giorni scorsi ha riferito un affaticamento alla coscia sinistra, oggi è stato sottoposto presso il J Medical ad accertamenti diagnostici che non hanno evidenziato lesioni. Le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno”.

