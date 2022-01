Ceccarini: “Tuanzebe farà oggi le visite, Insigne ancora incerto sul suo futuro”

Ceccarini conferma Tuanzebe al Napoli, poi svela il futuro di Insigne

In diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto l’esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini, che ha dato le ultime sul mercato azzurro. Ecco quanto dichiarato:

“Nelle prossime ore Alex Tuanzebe sarà in Italia per sottoporsi alle visite mediche. Sarà lui il calciatore che sostituirà Kostas Manolas. Avrà sicuramente bisogno di un po’ di tempo per adattarsi al calcio italiano, ma è un acquisto indispensabile alla luce dei tanti indisponibili di Luciano Spalletti. Vedremo poi se potrà accadere qualcosa anche per quello che concerne il terzino sinistro. Tuanzebe arriverà in prestito secco, senza diritto di riscatto. Ma certe cose possono aggiustare anche in corso d’opera. Insigne? Parliamo di un calciatore forte, fortissimo. L’offerta del Toronto è lì sul tavolo, è molto importante. Il club canadese sta attendendo la risposta del ragazzo, sa che la decisione che tocca all’attaccante non è certamente semplice. Il ragazzo sta riflettendo, ma non ha fatto promesse a nessuno. Non ha ancora deciso di lasciare il club azzurro. Vuole aiutare la squadra e fare bene”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Rinviato il prossimo turno del campionato primavera

Calciomercato, Giuntoli in cerca di un terzino. Possibile arrivi con la stessa formula di Anguissa

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Taipei, nessuna vittima per terremoto a largo di Taiwan