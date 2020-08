Atletico Madrid disposto a pagare 40 mln di euro al Napoli per Allan!

ALLAN SEMPRE PIU’ VICINO ALL’ATLETICO MADRID

Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, per Allan spunta decisamente l’ipotesi Liga nonostante l’interesse, per il giocatore, da parte dell’Everton di Ancelotti . Come si legge su Marca, l’Atletico Madrid, negli ultimi giorni, avrebbe fatto delle valutazioni e, vista la possibile partenza di Thomas Partey, avrebbe messo nel mirino il nome del centrocampista del Napoli. Il calciatore brasilinao è in cima alla lista delle preferenze per il centrocampo della squadra spagnola.

ATLETICO MADRID DISPOSTO A METTERE SUL PIATTO DELLA BILANCIA CIRCA 40 MLN PER ASSICURARSI IL CENTROCAMPISTA DEL NAPOLI

Il quotidiano spagnolo spiega che i Colchoneros sarebbero disposti a mettere sul piatto una cifra vicina ai 40 milioni di euro. Cifra che potrebbe andar bene al Napoli, dopo le ultime richieste di Aurelio De Laurentiis. Ora bisognerà attendere la reazione di Carlo Ancelotti, che lo vuole fortemente anche in Premier League. Intanto, però, avanza il ‘Cholo’ Simeone.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

[VIDEO] Manchester City-Lione 1-3- Gli highlights della partita

Cessione Ghoulam, il procuratore lavora su tre fronti!

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Crescita dei peli, rivelazioni da pelle d’oca