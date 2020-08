Chelsea pronto a prendere Chilwell ed il Napoli vigile su Emerson Palmieri. I dettagli

CHELSEA – CHILWELL E NAPOLI – EMERSON PALMIERI ?

Calciomercato in fermento anche a livello europeo. Il Chelsea è pronto ad acquistare un calciatore per la corsia di sinistra. Si tratta di Ben Chilwell dal Leicester. La notizia è lanciata dal Times. Il tabloit britannico riferisce di una vera e propria “svolta nei colloqui” tra i due club per il possibile trasferimento del classe ’96 inglese alla corte di Frank Lampard, suo grande estimatore.

Nelle ultime ore le Foxes avrebbero abbassato la richiesta iniziale di 80 milioni di sterline per liberare il terzino sinistro, che in caso di sbarco – sempre più probabile – a Londra andrebbe inevitabilmente a chiudere gli spazi a Marcos Alonso ed Emerson Palmieri, nomi che da diverse settimane circolano anche in orbita Napoli, specie quello legato all’italo-brasiliano. Gli azzurri, dunque, sono sicuramente osservatori interessati all’evoluzione dellle vicende che potrebbero portare in azzurro Emerson Palmieri.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

[VIDEO] Manchester City-Lione 1-3- Gli highlights della partita

Cessione Ghoulam, il procuratore lavora su tre fronti!

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Crescita dei peli, rivelazioni da pelle d’oca