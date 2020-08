Higuain-Juventus – Tutte le cifre di un amore mai nato

L’argentino Higuain avrebbe dovuto essere l’attaccante della svolta in casa Juventus ma le cose non sono andate proprio così:

“Dentro i conti di un affare discusso: il suo acquisto segnò una svolta nella politica di bilancio, costi schizzati ma resa deludente. Finora è costato 118 milioni: liberarsi di lui è una priorità del mercato, ma non è facile

Estate 2016. L’estate della svolta. La Juventus versa il corrispettivo della clausola e preleva dal Napoli Gonzalo Higuain per 90 milioni. Un’operazione non solo ammazza-concorrenza (replicata con Pjanic dalla Roma) ma anche in grado, nelle aspettative del management bianconero, di far compiere alla squadra dominante in Italia un salto di qualità nella scalata europea. Qualche settimana dopo, la Juve realizza la vendita più cospicua della storia, qualcosa che non si vedeva dai tempi di Zidane al Real: Paul Pogba al Manchester United per 105 milioni (più 5 di bonus) con una plusvalenza di 96,5 milioni, o meglio di 72,5 al netto delle commissioni all’agente Raiola e dell’attualizzazione del prezzo.”

