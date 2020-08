Pirlo alla Juve – Dall’Inghilterra ironizzano, “Qualche esperienza rilevante? Si, nove giorni di U23”

Il Tabloid inglese “The Guardian” scrive in merito al neo-allenatore della Juventus, Andrea Pirlo.

Non le mandano a dire gli inglesi in merito alla scelta del club torinere di affidare la panchina della prima squadra ad Andrea Pirlo.

“E quali sono esattamente le sue referenze per essere allenatore della Juventus, mister Pirlo?

Ho giocato 119 partite di campionato per il club e ho vinto quattro scudetti.

Capisco. E da allenatore?

Lo scorso agosto mi sono iscritto per prendere il patentino.

Wow. Qualche esperienza rilevante?

Sono l’allenatore della Juventus Under 23.

Grande. E da quanto tempo?

Nove giorni.

E i risultati sono buoni?

Non abbiamo ancora giocato nessuna partita.

Ma le sessioni di allenamento stanno andando bene?

Beh, sono andato a guardare gli under 19 giocare Monza la scorsa settimana.

Eccellente. Il lavoro è suo.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

[VIDEO] Manchester City-Lione 1-3- Gli highlights della partita

Cessione Ghoulam, il procuratore lavora su tre fronti!

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Crescita dei peli, rivelazioni da pelle d’oca