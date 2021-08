Inter: rabbia degli ultras, imbrattato il murales dedicato a Lukaku

Rabbia degli ultras: imbrattato di vernice il murales dedicato a Romelu Lukaku a San Siro, presto verrà interamente cancellato.

Inter, ricoperto di vernice nera il murales dedicato a Lukaku: presto verrà cancellato del tutto. In seguito alla decisione, dell’ormai ex numero 9 dell’Inter, di passare ufficialmente al Chelsea, i tifosi ultras hanno provveduto a cancellare, in minima parte per ora, il murales a lui dedicato. Una soluzione che sottolinea ancora una volta la rabbia nei confronti del giocatore e del club, colpevole di aver ceduto il protagonista assoluto dell’ultimo scudetto. Ne ha parlato Tuttomercatoweb.

