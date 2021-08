Parma chiude con il Napoli per Gennaro Tutino, a breve la firma

Accordo tra Napoli e Parma: tutto pronto per Gennaro Tutino, prestito oneroso con obbligo di riscatto per l’attaccante.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: Parma e Napoli si sono finalmente accordate per chiudere il trasferimento di Gennaro Tutino. Nella giornata di ieri, in serata, i due club hanno trovato la giusta intesa per il prestito oneroso con obbligo di riscatto a 5 milioni e mezzo. L’attaccante già nella giornata odierna sarà nella città ducale per le visite mediche e la firma del suo contratto quadriennale.

