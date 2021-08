Entra nel vivo l’affare Jeremie Boga: pista calda per il Napoli

Pista calda per Jeremie Boga, la società potrebbe concludere l’affare e portare l’esterno del Sassuolo a Napoli.

Sebastien Denis, giornalista francese del quotidiano Footmercato, ha scritto su Twitter in merito alla questione: Jeremie Boga pista calda per il Napoli. L’esterno del Sassuolo ha fatto colpo sulla società azzurra. Non c’è nulla di concreto con il Marsiglia, l’Atalanta resta una possibile realtà, ma al momento quella che scotta di più è il Napoli. L’affare potrebbe entrare nel vivo negli ultimi giorni di mercato.

Info : pour Jérémie Boga et contrairement à ce qui est annoncé ces dernières heures, rien de nouveau avec l'OL. Dossier en stand-by depuis plusieurs semaines. Il va reprendre avec Sassuolo. L'Atalanta patine et le Napoli est chaud bouillant et pourrait finalement rafler la mise. pic.twitter.com/OJ2myFGcwa — Sébastien Denis (@sebnonda) August 9, 2021

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Tutino passa dal Napoli al Parma, oggi potrebbero esserci le visite mediche

Napoli, telefonata tra Giuntoli e l’agente di Insigne: due le ipotesi

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid: Gay Pride Londra cancellato per secondo anno di fila