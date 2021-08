Napoli, Spalletti è in ansia per due ragioni: tocca alla Società intervenire

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, è in ansia poiché in casa azzurra ci sono due questioni da risolvere.

Luciano Spalletti ha conosciuto ormai quasi tutta la squadra azzurra e giorno dopo giorno la sta preparando per la prossima stagione di campionato. Tuttavia in casa Napoli ci sono due questione che non lo fanno stare molto tranquillo. Entrambe hanno a che fare con la Società, il tecnico dunque attende qualche risvolto.

La Gazzetta dello Sport riassume la situazione attuale. Il primo problema è relativo al rinnovo di Lorenzo Insigne, mentre la seconda vicenda riguarda il mercato che sta faticando a sbloccarsi.

“L’evolversi della vicenda Insigne, ovviamente, tiene in ansia Luciano Spalletti. Il tecnico è preoccupato, pur consapevole del fatto che dinanzi ad offerte vantaggiose un paio di big potrebbero andare via. […] Spalletti si aspetta un esterno (Emerson Palmieri o Reinildo) e un metodista (Berge).”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Tutino passa dal Napoli al Parma, oggi potrebbero esserci le visite mediche

Napoli, telefonata tra Giuntoli e l’agente di Insigne: due le ipotesi

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid: Gay Pride Londra cancellato per secondo anno di fila