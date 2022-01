Calciomercato, Giuntoli in cerca di un terzino. Possibile arrivi con la stessa formula di Anguissa

Calciomercato, Giuntoli cerca il nuovo terzino

Critsiano Giuntoli è alla ricerca di un nuovo terzino sul mercato, che possa dare un’alternativa in quella zona di campo che da troppi anni è stata scoperta. Ad aggiornare la situazione sugli ultimi movimenti, ci ha pensato Paolo Bargiggia che ai microfoni di 1 Station Radio ha dichiarato:

“Reinildo Mandava arriva a Napoli a gennaio? Scarterei questa ipotesi. Differentemente da Axel Tuanzebe, per il terzino sinistro il Napoli cercherà un’operazione con prestito e diritto di riscatto, come ha fatto per Frank Anguissa. Escluderei sia Lucas Digne sia Jordan Amavi, al momento, per i costi alti. Il terzino dell’Everton è ai margini di squadra e società, perchè il club lo accusa di avere la esta altrove. Sono disposti a cederlo in prestito. Sul ragazzo c’è l’Inter, ma non solo. Il Napoli considera ottimo il suo valore, ma eccessiva la richiesta per il prestito. Giuntoli prenderà un altro terzino sinistro dall’estero, ma in quel caso servirà un diritto di riscatto come per Anguissa: un investimento ‘cheap’, economico come per gli altri, ma col diritto di riscatto”.

