Napoli, Petagna negativo al tampone. Contro la Juventus ci sarà

Napoli, Petagna è negativo

Petagna è risultato negativo al tampone al quale si era sottoposto ieri, a riportare la notizia è Francesco Modugno che intervenuto ai microfoni di Sky ha poi aggiunto:

“Poco fa è uscito Andrea Petagna, era molto felice in quanto il tampone effettuato è risultato negativo e quindi prenderà parte alla trasferta di Torino. L’attaccante era in isolamento fiduciario in quanto era stato a contatto con dei positivi, ma da oggi può tornare ad allenarsi con i compagni. Domani o al massimo mercoledì ci saranno nuovi test per tutto il gruppo squadra, ma la speranza è che alcuni dei positivi si negativizzi.”

