Cessione Osimhen, il Chelsea pronto al sorpasso all’Al Ahli per l’attaccante azzurro

Il Chelsea prova l’inserimento nella trattativa tra gli arabi del’Al Ahli, aprendo al prestito con obbligo di risatto. Come riportato dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano attraverso il suo account X ufficiale, il club inglese è pronto a farsi avanti nonostante la presenza di emisari arabi in Italia. Ecco il tweet:

“La saga di Victor Osimhen si apre con l’Al Ahli e il Chelsea in trattativa con il Napoli/giocatore. Il Chelsea è ancora in trattativa con Osimhen per quanto riguarda lo stipendio. La società inglese è pronta a offrire un prestito con OBBLIGO di acquisto. Al Ahli offre uno stipendio di 25/30 milioni netti di euro all’anno fino al 2028 con la dirigenza in Italia per le trattative”.

Fonte immagine in evidenza: flick.com

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2024