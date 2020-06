Napoli, Maksimovic festeggia cantando “O Surdato ‘nnammurato”

E’ stato uno dei migliori del Napoli, sia nella finale con la Juventus che in semifinale con l’Inter. Ha sostituito al meglio prima Kalidou Koulibaly e poi Kostas Manolas, mettendosi al loro livello. C’è anche la firma di Nikola Maksimovic su questa Coppa Italia, un muro in difesa e un tifoso tra i tifosi in strada. Incontenibile nella notte il centrale serbo, apparso sui social mentre canta O surdato ‘nnammurato insieme ai supporters partenopei. Di seguito le immagini

