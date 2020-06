Sconcerti: “Gattuso ha annullato la Juventus”

Elogio a Rino Gattuso e critiche a Maurizio Sarri. Mario Sconcerti, nel suo consueto editoriale sul Corriere della Sera, si esprime così dopo la finale di Coppa Italia vinta dal Napoli: “La partita è stata brutta, ma una finale è inutile giudicarla da come è stata giocata. Va giudicata dalle conseguenze che produce. La prima è la squadra che l’ha vinta, il Napoli di Gattuso, una squadra che sembra quasi cominciare adesso. La seconda conseguenza è il rischio di Sarri. È la seconda finale che perde in stagione. Temo non sia un uomo fortunato. Ha perso scudetti nei recuperi, perde trofei ai rigori. Ma questa Juve è molto indietro, non è la sua e non è quella di nessuno. La Juve non è in condizione. Ronaldo è tornato nel suo vecchio ruolo, ma non è cambiato nulla. Il Napoli ha giocato sempre con un 4-5-1 che ha tolto spazio ai fantasisti avversari. Bravo Gattuso, sinceramente. Ha annullato la Juve dopo aver eliminato l’Inter”.

