Juventus, record negativo per Ronaldo: non aveva mai perso 2 finali consecutive

Le coppe italiane vanno di traverso a Cristiano Ronaldo. La Supercoppa contro la Lazio ha infatti rappresentato, per il portoghese della Juventus, la prima finale persa dopo 64 mesi e soprattutto dopo averne vinto 12 consecutive. La sconfitta di stasera ai rigori contro il Napoli rappresenta invece una prima volta assoluta: a CR7 non era infatti mai capitato in carriera di perdere due finali consecutive, pur essendo arrivato a giocarne ben venti.

