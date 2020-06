Tuttosport: “Trionfo Napoli, disastro per Sarri e la Juventus”

L’edizione di oggi de Tuttosport apre in prima pagina con la vittoria del Napoli contro la Juventus, di fatto esaltando il successo degli azzurri ed al tempo stesso stendendo la condanna per Maurizio Sarri, puntando in dito proprio contro il tecnico bianconero: “Juve deludente e quasi mai pericolosa”.

“Trionfo Napoli, disastro per Sarri e la Juventus”, è questo il titolo con il quale TuttoSport ha deciso di aprire stamattina. Si celebra naturalmente la vittoria del Napoli, ma è ovvio che non si possa non parlare della sconfitta della Juventus, costruita per fare il Triplete. Anche in questa stagione non sarà possibile effettuarlo.

