Napoli e Coronavirus, follia per la vittoria della Coppa Italia – FOTO

Napoli e Coronavirus, follia per la vittoria della Coppa Italia

Nel momento esatto in cui Arkadiusz Milik ha segnato il rigore decisivo, a Napoli è scoppiata la più grande delle feste. Gli azzurri non vincevano un trofeo dal 2014 (Coppa Italia con la Fiorentina), e farlo poi contro la Juventus rende il tutto ancor più particolare, specie se sulla panchina avversaria c’è Maurizio Sarri.

La gente è scesa in piazza a festeggiare, importanti poco delle norme anti Covid e dando sfogo alla propria felicità, finalmente liberatasi anche dopo mesi duri per tutti quanti. Nonostante ciò forse poteva essere gestita meglio: folle impressionanti in zona Vomero ed in particolare a Piazza Vanvitelli, così come anche a Piazza Trieste e Trento e a Piazza Garibaldi, dove i tifosi hanno atteso l’arrivo del Napoli (approdato alla stazione centrale alle 2.40).

