Osimhen, l’amico giornalista: “Stasera arriverà l’ufficialità”

Si avvicina l’annuncio di Osimhen al Napoli

Omar Akatugba, amico e giornalista di Victor Osimhen, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“Sono in contatto giornaliero con Victor, mi ha ripetuto le stesse parole dette al presidente della federazione nigeriana. Vuole migliorare quanto fatto con il Lille, farà il suo meglio, vuole fare in modo di poter competere con Milan, Inter, Juve per poter vincere il campionato. C’è la possibilità concreta che stasera possa arrivare l’ufficialità, ieri c’è stato un incontro tra le parti ma non ha portato ancora alla conclusione dell’affare, si protratto fino a tarda ora e quindi è stato rinviato ad oggi. Mi ha inviato una foto dove erano immortalati tutti quelli presenti a questo incontro”.

