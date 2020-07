Calciomercato, aumenta la concorrenza per Gabriel

Calciomercato, nuove pretendenti per Gabriel

Secondo quanto riportato dal quotidiano brittanico Daily Record, anche il Manchester United si è interessato a Gabriel Magalhaes del Lille. In queste ultime ore, il club inglese avrebbe chiesto informazioni al club francese. Il difensore brasiliano è stato accostato al Napoli, che ha individuato in lui il giusto sostituto in caso di partenza di Koulibaly. Olre lo United, anche il Psg ha fatto un sondaggio. Aumenta la concorrenza, ma al momento Gabriel non sembra essere una priorità per il Napoli.

