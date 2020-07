Juventus, Jorginho per Sarri. Pronta l’operazione con il Chelsea

Jorginho raggiungerà Sarri alla Juventus

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, la Juventus avrebbe individuato in Jorginho il rinforzo giusto per il centrocampo bianconero. Dopo la cessione di Pjanic al Barcellona, l’italobrasiliano sarebbe l’uomo richiesto da Sarri per occupare la posizione di play basso davanti la difesa. La Juventus è in buoni rapporti con il Chelsea, ed è intenzionata a ripetere la stessa operazione fatta per Cuadrado qualche anno fa. Prestisto oneroso per due anni, per poi riscattare il cartellino del giocatore. Jorginho potrebbe così riabbracciare Sarri, avuto per tre anni a Napoli.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Sassuolo, le probabili formazioni. Milik e Zielinski titolari

Callejon ai saluti: il Villareal sulle sue tracce

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Cinque chilometri di coda in Liguria sulla A12