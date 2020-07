Callejon ai saluti: il Villareal sulle sue tracce

Callejon saluta Napoli: il Villareal sulle sue tracce

Secondo il quotidiano Repubblica, Josè Callejon dopo l’esperienza napoletana potrebbe far ritorno in patria. Sull’esterno spagnolo ci sarebbe il Villareal, squadra dove milita anche un altro ex di lusso del Napoli, Raul Albiol.

Per sostituire Callejon il Napoli starebbe valutando sia Boga del Sassuolo che Cengiz Under della Roma, Quest’ultimo viene valutato dai giallorossi non meno di 25 milioni di euro.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

CONTENUTI EXTRA

Roma sperimenta l’autobus connesso in 5G