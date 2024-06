Svizzera-Italia, Di Lorenzo tra i peggiori in campo: le pagelle

Il terzino del Napoli Giovanni Di Lorenzo è stato considerato uno dei peggiori in campo durante il match tra Svizzera ed Italia.

Nel pomeriggio di ieri è andata in scena la sfida tra Svizzera ed Italia, valida per la qualificazioni ai quarti di finale degli Europei 2024. Gli azzurri hanno perso 2-0 venendo così eliminati dalla competizione e Giovanni Di Lorenzo è stato considerato tra i peggiori in campo.

Di seguito le pagelle:

Sky Sport – 5: “Senza lode, nel senso che non spinge, e con qualche sofferenza – se non infamia – sulle iniziative di Vargas. Spalletti torna a quattro, ma se lo fa per lui non ne ricava un vantaggio. SBIADITO.”

Il Corriere dello Sport – 4: “Disastroso: Vargas (che non è Nico Williams) lo salta che è una bellezza, se lo perde anche sul gol. Sbaglia le cose più semplici, liscia un pallone, salva l’offside.”

La Repubblica – 3: “La tassa sulla gratitudine che ancora una volta l’Italia paga col sangue. Da capitan scudetto a Napoli a naufrago di Berlino.”

Tuttomercatoweb – 5: “Perché le ha giocate tutte? E’ palese che non sia nemmeno lontanamente accostabile al capitano del Napoli che ha vinto lo Scudetto, eppure Spalletti ha sempre è comunque insistito con lui: errore clamoroso.”

