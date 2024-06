Futuro Osimhen lontano da Napoli, ma la cessione non si sblocca

Il futuro di Victor Osimhen sarà probabilmente lontano da Napoli, ma la situazione relativa alla sua cessione sembrerebbe ancora bloccata.

L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno si è soffermata su futuro dell’attaccante del Napoli Victor Osimhen. Alcuni club sarebbero interessati al giocatore, tuttavia non sarebbe arrivata alcuna offerta ufficiale a causa dell’alto costo della clausola.

Di seguito le parole del noto quotidiano:

“Ancora non si blocca la situazione di Victor Osimhen, per il quale non è ancora arrivata un’offerta ufficiale, anche per la clausola di 120 milioni di euro. Al momento le big d’Europa non si muovono con decisione, offrendo tra l’altro soldi e contropartite tecniche che al momento non hanno soddisfatto il Napoli. Tanti rumors ma poche certezze. Paris Saint Germain, Arsenal e Manchester United restano in attesa. Osimhen sicuramente non fa parte del progetto-Conte per la prossima stagione.”

