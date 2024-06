Napoli-Lukaku, si punta alla formula del prestito

Il giornalista Pasquale Tina ha parlato dell’operazione pensata dal Napoli per portare in azzurro l’attaccante Romelu Lukaku.

Pasquale Tina, giornalista di Repubblica, è intervenuto ai microfoni di “Radio Marte” per parlare dell’obiettivo del Napoli Romelu Lukaku. Il giornalista si è soffermato in particolare sulla trattativa che avrebbe in mente il club azzurro.

Di seguito le sue parole:

“L’eventuale arrivo del belga è legato alla partenza di Victor Osimhen, la quale ci sarà: anche da come ha parlato Conte a Palazzo Reale si capisce che la cosa vada oltre la sua giurisdizione, già prima era stato tutto pattuito. Vedremo quale squadra si farà avanti, ma di fatto il valzer di attaccanti non è ancora partito. Trenta milioni per il cartellino sono tanti se consideriamo che l’attaccante ha 31 anni e un ingaggio alto. Il Napoli, infatti, aspetta che Chelsea apra definitivamente al prestito come la scorsa estate, quando abbiamo già assistito alla stessa scena. Dicevano che non si sarebbe mosso se non a titolo definitivo per poi essere ceduto in prestito alla Roma, con 7,5 milioni di stipendio pagati dai giallorossi contro i 12 netti che il calciatore percepiva a Londra. Occhio, infine, alla variabile Milan.”

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) – Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, Conte: ” Ho voluto la rassicurazione che avrei deciso io chi sarebbe rimasto e chi poteva magari prendere altre strade”

FOTO – Incursione Ultras Roma a Napoli durante fiaccolata per Ciro Esposito: striscione al Maradona

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi