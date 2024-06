Il Napoli fissa il prezzo per Natan, via solo a titolo definitivo

Secondo Il Corriere dello Sport il Napoli starebbe pensando di cedere Natan Bernardo De Souza, ma solo a titolo definitivo.

Tra le cessioni che si potrebbero verificare in casa Napoli ci sarebbe quella del difensore Natan Bernardo De Souza. Secondo l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport il Napoli starebbe pensando ad una cessione a titolo definitivo ed avrebbe anche fissato il prezzo.

Di seguito quanto si legge:

“Il reparto arretrato del Napoli verrà profondamente rinnovato e la conferma arriva anche dalla lista dei partenti. Tra questi, c’è anche Natan per il quale si sono interessate diverse società italiane e brasiliane. Ma in questa fase il Napoli non cambia idea: per il centrale 23enne, valutato sui 10 milioni di euro, verranno considerate solo offerte a titolo definitivo.”

