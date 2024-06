Lukaku erede di Osimhen, trovato accordo con il Chelsea

Romelu Lukaku potrebbe essere l’erede di Victor Osimhen; il Napoli avrebbe trovato l’accordo con il Chelsea.

Sembrerebbe fatta tra Napoli e Chelsea per il passaggio in azzurro di Romelu Lukaku.

Secondo l’odierna edizione di Repubblica sarebbe stato trovato l’accordo:

“Parliamo di un calciatore come Osimhen, di altissimo livello”. Il leccese sarebbe ben lieto di averlo in Campania. L’edizione on line del quotidiano La Repubblica scrive quanto segue: “Il Chelsea è disposto a cedere il giocatore a titolo definitivo alla società di De Laurentiis, l’accordo sarebbe stato già trovato per una cifra vicina ai 30 milioni di euro, con uno sconto quindi rispetto ai 38 inizialmente richiesti. “L’operazione va definita in ogni dettaglio, ma la strada è tracciata, Lukaku sarà l’erede di Osimhen. La proposta del Napoli lo intriga non poco ed è orientata ad accettarla dopo la fine dell’Europeo, per la felicità dei tifosi partenopei.”

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) – Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, Conte: ” Ho voluto la rassicurazione che avrei deciso io chi sarebbe rimasto e chi poteva magari prendere altre strade”

FOTO – Incursione Ultras Roma a Napoli durante fiaccolata per Ciro Esposito: striscione al Maradona

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi