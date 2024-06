Rinnovo Meret, previsto incontro con gli agenti a breve

Il Napoli si concentrerà presto sul rinnovo del contratto del portiere Alex Meret; presto ci sarà un incontro con gli agenti.

Il rinnovo di Alex Meret è una priorità del Napoli. Il club azzurro dovrebbe infatti incontrare la prossima settimana gli agenti del portiere per discuterne.

Di seguito le ultime di Tuttomercatoweb:

“Settimana prossima ci sarà un incontro fra il Napoli e gli agenti di Alex Meret per la questione riguardante il rinnovo contrattuale. L’attuale scadenza è al 30 giugno del 2025 e c’è l’intenzione, da parte del portiere, di restare in Campania. Nei giorni scorsi Federico Pastorello, agente di Meret, aveva spiegato la situazione. “Da quando è arrivato Conte sembra che tutti vogliano rimanere. Mister Conte è una garanzia di successo, chiaramente i giocatori che erano incerti o mezzi e mezzi dopo una stagione difficile, con l’arrivo di un allenatore così importante si è ritrovato un po’ l’entusiasmo e lo spirito. Alex sarà contento di rimanere. Il rinnovo? Sarà un passaggio obbligato avendo lui il contratto in scadenza e non volendo noi arrivarci. Il Napoli ha fatto un investimento quattro anni fa, lui sta bene a Napoli, ci metteremo a tavolino con il club per discutere. Sono convinto troveremo una soluzione.”

Tuttomercatoweb ha anche ricordato le parole di Antonio Conte su Alex Meret:

“Meret è il nostro portiere, gode della massima fiducia da parte mia, ho già parlato con lui. Lui sa benissimo quali sono le mie richieste personali nei suoi confronti, parliamo di un portiere che ha delle massime potenzialità. Da parte mia gode della massima stima e fiducia.”

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) – Flickr.com —

