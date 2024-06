Napoli, Conte: ” Ho voluto la rassicurazione che avrei deciso io chi sarebbe rimasto e chi poteva magari prendere altre strade”

Napoli le prime parole di Conte

Antonio Conte, nel corso della presentazione avvenuta nel pomeriggio, ha rilasciato le prime dichiarazioni come allenatore del Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“E’ la prima volta che mi presentano in questo modo, c’è sicuramente un filo di emozione. Ringrazio Napoli, perché di solito io prima di ricevere sono io che do qualcosa. Qui è successo il contrario, tanto entusiasmo, tanto affetto. Ora non mi resta che restituire quanto riavuto oggi. Sono nato a Lecce e conservo le mie origini, so cosa significa vivere al Sud e cosa rappresenta per questa parte d’Italia il calcio. Per me questo è un ritorno a casa, da allenatore di una grande rappresentante del Sud. È una grandissima soddisfazione e un onore. Ho firmato un contratto di 3 anni, il presidente è stato molto chiaro in quello che potremo fare. Faremo tutto in base a delle situazioni che sono compatibili con il club. Il progetto di cui abbiamo parlato col presidente, è cercare nel breve tempo possibile il Napoli un’alternativa alle solite note. Il club per 14 anni di fila è riuscito a rientrare in Europa, c’è stata una gestione giusta, si è vinto lo scudetto. L’anno scorso non è stata un’annata buona. Ci vorrà un po’ di tempo e pazienza, io sono del ‘chi ha tempo non aspetti tempo’. Cercheremo in tutti i modi di prenderci questa responsabilità.

Difficoltà di alcuni giocatori? Le stiamo gestendo insieme al club nel migliore dei modi. Io sono stato molto chiaro col presidente, prima di parlare di altri aspetti economici e contrattuali, ho voluto la rassicurazione che avrei deciso io chi sarebbe rimasto e chi poteva magari prendere altre strade fuori da Napoli. Su questo sono stato molto categorico e trasparente. Se parliamo di ricostruzione e parliamo di dar via i giocatori, è tutto un contro senso. Ho trovato la condivisione al 200% da parte del presidente e del club. Ho parlato con tutti i ragazzi, li ho chiamati tutti per far conoscere le nostre ideee e orientamenti. Ho sentito anche loro cosa avevano da dirmi. Però alla fine poi se ci sono dei problemi li risolvono, perché la decisione è sempre mia. I giocatori che fanno parte del progetto saranno al 200% giocatori del Napoli, questo deve essere chiaro a tutti. Visto che c’è chi parla di confusione a Napoli. Qui non c’è nessuna confusione, c’è chiarezza di idee. Sappiamo cosa fare e lo faremo“.

Fonte immagine in evidenza: flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

FOTO – Incursione Ultras Roma a Napoli durante fiaccolata per Ciro Esposito: striscione al Maradona

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Valentino Rossi in vacanza con tutta la famiglia