Corriere dello Sport – Kvaratskhelia, Chiavelli e Grassani sono partiti per incontrarlo

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul futuro di Khvicha Kvaratskhelia. Dopo le esternazioni del padre e dell’agente del giocatore, la società ha preso le redini in mano e ha cercato di chiarire la sua posizione. Intanto, dopo la vittoria di ieri della Georgia agli Europei, questa mattina alle 7, il presidente Aurelio De Laurentiis, il ds Giovanni Manna, l’ad Andrea Chiavelli e l’avvocato Mattia Grassani, sono partiti per la Germania. Incontreranno l’azzurro per parlare del nuovo contratto, il Napoli ha tutta l’intenzione di blindare il proprio gioiello.

“Conte ha detto che resto? Non lo so ancora, lo rispetto perché è uno dei migliori allenatori al mondo ma voglio prendermi ancora un po’ di tempo per decidere. Io rispetto Napoli, amo Napoli ma ancora non so dare una risposta certa sul mio futuro”.

