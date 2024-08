Sky Sport – Cheddira verso la cessione: l’Espanyol spinge per averlo

Walid Cheddira, dopo una stagione in prestito al Frosinone, è tornato alla base, ma solo temporaneamente. Il marocchino è sul mercato, poiché fuori dai piani di Antonio Conte. L’Espanyol si starebbe muovendo in queste ore per il giocatore, tanto da voler chiudere quanto prima il trasferimento. La speranza è di trovare un accordo entro oggi.

