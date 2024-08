“Nonostante i rumors di mercato che lo accostano a Manchester United, Napoli e Fenerbahce infatti, al momento nessuna squadra ha mosso passi ufficiali in direzione del marocchino, che nel frattempo ha instaurato un ottimo rapporto con il tecnico viola Raffaele Palladino. Amrabat è tornato dal prestito in Inghilterra con la volontà di ripartire e non restare a Firenze, ma col passare delle settimane ha compreso che difficilmente una squadra si sarebbe mossa con un’offerta all’altezza delle richieste viola. Anche per questo, oltre che per il feeling tattico avuto fin da subito col nuovo allenatore della Fiorentina, sta maturando l’idea di proseguire la propria stagione al Franchi.”