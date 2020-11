Positivo nel ritiro della Colombia: scongiurato rischio quarantena Ospina

Positivo nel ritiro della Nazionale colombiana, scongiurato rischio quarantena per Ospina

Positivo nel ritiro della Colombia, il preparatore dei portierei McAleenan, fortunatamente il CT Quieroz, l’aveva prontamente sostituito con Ricardo Lopez. A tale riguardo sono confortanti le notiziee che arrivano dal giornalista Marco Giordano di Radio Punto Nuovo, di seguito il Tweet:

“Il preparatore dei portieri della Nazionale colombiana è risultato positivo al Covid19 ma non è entrato in contatto con il gruppo squadra perché rimasto in isolamento nel paese dove si trovava al momento della positività. Scongiurato rischio quarantena“.

