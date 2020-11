Fiorentina, 6 giocatori verso le Nazionali senza autorizzazione Asl. Pradè: “FIFA obbliga a partire”

Fiorentina sei giocatori partiti per le rispettive Nazionali senza avere l’autorizzazione dell’Asl

Fiorentina, sei giocatori sono partiti per le rispettive Nazionali senza avere l’autorizzazione dell’Asl, il direttore sportivo viola Daniele Pradè, ne ha parlato a margine della conferenza stampa di presentazione di Cesare Prandelli. Ecco quanto ha spiegato:

“Non ci ho capito niente. Siamo in bolla, bloccati dalla ASL che ci dice di dover restare in quarantena fino al 14 novembre ma poi c’è una circolare della FIFA che dice il contrario. Manca univocità tra le parti perché non sappiamo a chi rispondere. Speriamo di fare tutti i passi giusti e aspettiamo come si evolvono gli eventi”.

