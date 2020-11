Roma, confermato lo 0-3 a tavolino contro l’Hellas Verona per il caso Diawara. Il giocatore fu inserito erroneamente nella lista degli under 23

Respinto il ricorso della Roma dalla Corte Sportiva D’Appello Nazionale. E’ questo il verdetto, come riporta il sito ufficiale della Figc, che conferma la sconfitta per 0-3 comminata dal Giudice Sportivo per il match con l’Hellas Verona disputato lo scorso 19 settembre e valevole per la prima giornata del campionato di Serie A.

Il Giudice Sportivo aveva deciso di sanzionare il club capitolino con la sconfitta della gara per 0-3 per aver inserito Diawara nella lista degli under 23. Sul campo la gara terminò 0-0.