Osimhen su Roma-Napoli: “Mancini è stato duro con me ma lo ha negato”

Victor Osimhen commenta Roma-Napoli e si sofferma sugli episodi che lo hanno visto protagonista insieme a Mancini.

Il Napoli batte in trasferta per 0-2. La doppietta di Dries Merten regala tre punti alla squadra di Gattuso che può sognare sempre in più in grande. L’attaccante del Napoli Victor Osimhen è stato coinvolto in vari scontri con il difensore della Roma Gianluca Mancini. Questi episodi gli sono costati un giallo da parte dell’arbitro Di Bello. Victor Osimhen si sofferma proprio su questi ultimi e racconta meglio cosa è successo al canale nigeriano OmaSports.

“Gianluca Mancini si è comportato male con me in più di un’occasione. Mi ha colpito due volte ed ho sentito che lo negava. Ecco perché dopo un po’ mi sono molto arrabbiato.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Fonseca possibile l’addio alla Roma, il Napoli è già pronto per provarci

Fonseca a Sky: “Mancato coraggio e mentalità!”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Vertice Ue in videoconferenza per nuova ondata virus