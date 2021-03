Adani: “Il Napoli ha dominato e la Roma era distratta. Mertens implacabile”

Daniele Adani, commentatore di Sky Sport, ha commentato la vittoria del Napoli contro la Roma.

Il Napoli impone il suo dominio allo Stadio Olimpico di Roma ed il commentatore di Sky Sport Daniele Adani esprime le sue considerazioni sulla partita. Solo complimenti alla squadra di Gennaro Gattuso, per quanto riguarda la Roma, viene evidenziata qualche mancanza.

“Il Napoli ha dominato. Ha giocato con grande precisione ed ha effettuato delle scelte ottime. Il gol di Mertens poteva essere impedito. Quando ha battuto la punizione in area erano presenti sette o otto giocatori della Roma, ma non è servito a nulla. Sulla seconda rete la Roma ha pagato la troppa precisione del il Napoli. Mertens è stato implacabile, sempre al posto giusto nel momento giusto. Bene anche Kalidou Koulibaly. Durante il primo tempo, tutti i giocatori del Napoli hanno dato il massimo in campo.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Osimhen su Roma-Napoli: “Mancini è stato duro con me ma lo ha negato”

Fonseca possibile l’addio alla Roma, il Napoli è già pronto per provarci

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Vertice Ue in videoconferenza per nuova ondata virus