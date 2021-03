Fonseca possibile l’addio alla Roma, il Napoli è già pronto per provarci

L’edizione odierna del Corriere dello Sport lancia un’indiscrezione, sarà probabilmente Fonseca il prossimo obiettivo del Napoli.

De Laurentiis sembrerebbe essere sulle tracce di Paulo Fonseca e Gattuso saluterà definitivamente Napoli a giugno.

Paulo Fonseca con molta probabilità potrebbe salutare Roma a fine stagione. L’allenatore portoghese, con contratto in scadenza, non è detto che rinnovi. Anzi, si vocifera un possibile divorzio tra le parti. Al momento c’è già il Napoli sul tecnico giallorosso, mentre la Roma valuta altri profili per la sua sostituzione, tra cui proprio i volti di Sarri e Allegri.

