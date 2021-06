La trama di come ADL ha strappato Di Lorenzo ad Atletico e Inter

La crescita di Giovanni Di Lorenzo rende orgoglioso il Napoli. Spunta un retroscena in merito all’acquisto del giocatore, ecco come De Laurentiis ha conquistato il difensore.

De Laurentiis ha rischiato ed ha conquistato Di Lorenzo, ecco come.

Il Napoli si gode la continua crescita del proprio difensore, Giovanni Di Lorenzo, che risulta essere per Mancini uno degli elementi fondamentali per questo Euro2020. L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno rimembra la lontana estate del 2019, quando De Laurentiis è riuscito a strappare il difensore ad Atletico Madrid e Inter, battendo così la concorrenza, con un affondo decisivo in una notte, mettendo sul piatto 10 milioni di euro.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Mario Rui, l’agente: “Mancata convocazione all’Europeo è anche colpa del Napoli”

Calciomercato, il Napoli punta a Berge ed Emerson Palmieri

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Napoli: sequestra ambulanza per soccorrere parente, preso