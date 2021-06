Mario Rui, l’agente: “Mancata convocazione all’Europeo è anche colpa del Napoli”

L’agente di Mario Rui sulla mancata convocazione all’Europeo

L’agente di Mario Rui, Mario Giuffredi, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Punto Nuovo, dove ha commentato la mancata convocazione del suo assistito agli Europei. Ecco quanto dichiarato:

“Sta meditando e sta riposando: vuol ritornare ad essere il calciatore degli anni passati. Non è stato convocato dalk Portogallo perché non ha giocato nell’ultima parte di stagione e sta smaltendo la delusione. Per la mancata convocazione, parte delle colpe sono del club, delle scelte allenatore e parte sono anche sue.”

