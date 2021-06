Calciomercato, il Napoli punta a Berge ed Emerson Palmieri

Calciomercato, il Napoli forte su Berge ed Emerson Palmieri

In diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Valter De Maggio, il quale ha fatto il punto della situazione sul mercato azzurro. Ecco quanto dichiarato:

“Il Napoli non è immobile, anzi: la società azzurra ha una mission, quella di regalare a Luciano Spalletti un nuovo terzino sinistro. Il giocatore che è in testa alle preferenze di Cristiano Giuntoli è Emerson Palmieri. L’altro nome seguito con attenzione dal Napoli è quello del norvegese Berge. Cancellate, al momento, tutte le indiscrezioni che portano ad altri calciatori. Non perché non siano attenzionati, ma perché si tratta solo di semplici sondaggi da parte del club campano.”

