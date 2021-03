Dries Mertens pilastro del Napoli: senza di lui la rosa ha perso molti punti

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sul ritorno in campo di Dries Mertens, sostenendo che la sua lunga assenza ha condizionato molto il Napoli.

Dopo circa due mesi di stop l’attaccante belga Dries Mertens è finalmente tornato in campo con il Napoli. Secondo il quotidiano Tuttosport il ritorno in campo costituisce un’ottima notizia per la squadra di Gennaro Gattuso, che durante la sua lunga assenza ha dovuto fare i conti con numerose sconfitte, quindi di una retrocessione nella classifica di Serie A.

Ecco quanto riporta il quotidiano:

“Ora che la squadra sta recuperando tutti gli infortunati, si comincia a rivedere quella fisionomia tecnica-tattica che era stata smarrita dal 16 dicembre, giorno dell’infortunio di Mertens. La sua assenza, durata due mesi e mezzo, ha fortemente penalizzato il team azzurro, costretto a retrocedere dal secondo posto (a -3 dal Milan) all’attuale sesto in coabitazione con la Lazio. Contro il Benevento, alla sua prima da titolare dopo quell’Inter-Napoli, gli è stata sufficiente mezza partita per mettere a segno il suo gol numero 131 con il Napoli e indirizzare il derby campano nella direzione corretta.”

