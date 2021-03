Alvino: “Le parole di Orsato hanno confermato la truffa ai danni del Napoli”

Il giornalista Carlo Alvino ha parlato della situazione del Napoli in campionato, ma anche delle recenti affermazioni dell’arbitro Daniele Orsato.

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto ai microfoni della trasmissione Porompomperoperò. Oltre a commentare la situazione attuale della squadra azzurra in campionato, si sofferma anche sulle dichiarazioni di Daniele Orsato. L’arbitro ha ammesso che nel 2018, durante una sfida tra Inter e Juventus, fischiò erroneamente un fallo a favore dei bianconeri.

“Il Napoli deve vincere contro il Sassuolo ed il Bologna, per dare un’importanza più ampia alla vittoria in campionato contro il Benevento e rendere più fondamentali i punti portati a casa con i giallorossi. Riguardo ciò che ha detto Daniele Orsato su Inter-Juventus penso che hanno confermato la truffa e lo scippo fatti ai danni del Napoli, sono stati certificati con la bolla papale.

Quello scudetto era indirizzato ai disonesti ed in quella stagione il Napoli non ha vinto il suo terzo scudetto sul campo. Le parole di Orsato non si possono ascoltare, soprattutto se sei un amante del gioco del calcio. È assurdo dire che l’arbitro è troppo vicino all’azione per capire se l’intervento era da secondo giallo o meno. Qua ci prendono per fessi, altrimenti non me lo spiego.”

