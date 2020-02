Ounas perde la testa in Francia: rissa ed espulsione in Nizza-Lione

L’ex Napoli perde la testa durante la partita del Nizza contro il Lione

Al termine del primo tempo l’attaccante di proprietà del Napoli interviene in maniera scomposta su un avversario e costringe l’arbitro ad estrarre il secondo cartellino giallo. In campo si accende una rissa.

L’esterno Algerino, è al Nizza in prestito con diritto di riscatto, in azzurro ha sempre trovato poco spazio. In estate il prestito scadrà e toccherà al club decidere se acquistare Ounas oppure rispedirlo al mittente: sicuramente quanto successo in Nizza-Lione non favorirà il riscatto. Ad ogni modo il calciatore non rientra nei piani tecnici della società partenopea.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ultim’ora Napoli, out Fabian potrebbe toccare a Lobotka

De Zerbi: “Anche col Napoli potevamo chiudere 3-0 il primo tempo”

Calciomercato – Nessun rinnovo, Callejon tornerà in Spagna a giugno

Lutto nel mondo del calcio: è morto Luciano Gaucci

Ex Napoli – La MLS offre un ingaggio monstre a Cavani!

Napoli: è bastato un piccolo ritocco per tornare come prima. Terzino sinistro, questo sconosciuto!

Napoli, il report dell’allenamento da Castel Volturno

‘A Jucatella – Juventus e Inter chiamate alla vittoria

E’ febbre Barcellona, una “Curva” si vende anche oltre i 200 euro

Ultim’ora – Non si concretizza l’accordo, Cavani resta a Parigi

Ufficiale – Amrabat è un nuovo giocatore della Fiorentina

Mercato Juventus – Addetti ai lavori criticano l’operato di Paratici

Martorelli: “Il Napoli ha speso troppo per Petagna”

Azzi – Adl compra ed ora può gestire al meglio i rinnovi spinosi

CONTENUTI EXTRA

Donne bloccano rapinatore loro negozio

Coronavirus: condizioni coppia discrete

GFVip 2020, Salvo Veneziano commenta l’entrata di Serena Enardu: “Lei è lì solo per i soldi”

Iscriviti al canale Telegram di ForzAzzurri