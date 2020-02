Napoli: è bastato un piccolo ritocco per tornare come prima. Terzino sinistro, questo sconosciuto!

Chiariello: il Napoli è quella che ha speso più di tutte a gennaio. Vedremo se gli acquisti immediati e quelli differiti potranno dare una nuova linfa al progetto Napoli

Domizzi: “Napoli e Samp non meritano quel posto in classifica. Lazio non può competere per lo Scudetto”

Maurizio Domizzi, ex Sampdoria e Napoli: “Napoli ancora difficile da inquadrare. Dopo il cambio di allenatore, nei primi tempi, non c’era stato un grosso cambio di marcia. Nelle ultime partite abbiamo visto qualcosa di molto più incoraggiante, ma una partita è troppo poca per dire che è tutto passato. Sicuramente il Napoli ha dei valori superiori alla posizione che occupa adesso in classifica, devono riprendere fiducia. Sampdoria? Ha valori diversi dalla posizione che occupa in classifica e Ranieri sta provando a normalizzare la squadra. Favorita per lo scudetto? Come all’inizio, lo penso anche adesso, la favorita resta la Juve. L’Inter era partita fortissima e ha dimostrato di poter tenere il passo e si è mossa molto di più sul mercato. E’ evidente che per colmare il gap tecnico e di punti, si sono resi conto anche dall’interno che bisognava cambiare qualcosa. Sulla Lazio, è una squadra cresciuta moltissimo, ma non credo abbia la rosa giusta per arrivare allo Scudetto”.

Chiariello: “Mercato chiuso, si riapre la corsa Scudetto e la corsa Champions”

Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNuovo: “Finalmente si è chiusa la sessione di mercato ed ora si palerà solo di calcio giocato. Nella caccia scudetto, le squadre coinvolte sono solo tre, ma quella che si è mossa è una: Inter. Nella corsa Champions il Milan ha venduto tanto, la Roma perde l’ennesima bandiera. Nelle zone di rincalzo, il Napoli è quella che ha speso più di tutte a gennaio. Vedremo se gli acquisti immediati e quelli differiti potranno dare una nuova linfa al progetto Napoli. Corsa Scudetto e corsa Champions che si riapre col mercato”.

Renica: “Al Napoli è bastato un piccolo ritocco per tornare come prima”

Alessandro Renica, ex Napoli: “Ancelotti era il problema di questo Napoli? Era anche Ancelotti, ma quando il problema è così grosso, non dipende mai da una sola persona: c’è una suddivisione di colpe. Parole di Hysaj? Non sono d’accordo quando i giocatori entrano in queste questioni, non mi piace quello che ha detto. Alla squadra è bastato un piccolo ritocco, se Demme ci fosse stato già dall’inizio, non staremmo parlando dell’esonero di Ancelotti. Coppa Campioni? Potevamo proseguire, ma avevamo bisogno di crescere un po’ alla volta, non eravamo abituati a giocare certe partite ed è costata cara. Sampdoria-Napoli? Spero che il Napoli trovi continuità e risalga in classifica con una vittoria. Gattuso? Mi è piaciuto fin dall’inizio. Ha fatto tanta gavetta ed è un uomo vero”.

Mannini: “L’attaccamento alla maglia che c’era una volta, non esiste più”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Moreno Mannini, ex Sampdoria: “Abbiamo avuto 5-6 anni in cui a livello individuale eravamo fortissimi. Abbiamo raggiunto obiettivi importanti con un grandissimo presidente ed un grande gruppo. L’attaccamento alla maglia che c’era una volta, non esiste più. Quagliarella? Fabio ha fatto bellissimi gol in carriera, è il suo mestiere e lo fa benissimo. Può avere momenti migliori, altri meno e la squadra non lo supporta adeguatamente. Sampdoria-Napoli? Entrambe ricoprono un posto in classifica non veritiero, spero vinca la Sampdoria”.

Perillo: “Troppo presto per parlare di riconferma Gattuso: dipende dai risultati”

Antonello Perillo, direttore TGR Campania: “I giocatori che sono stati acquistati sono graditissimi a Gattuso, hanno la sua impronta. Politano è un giocatore che in campo non si risparmia, ha tanta grinta da vendere. Tutti vogliono i top player. Sono stato molto critico su Ancelotti, non puoi far spendere tutti quei soldi per sperimentare su Lozano. E’ troppo presto parlare di riconferma Gattuso, tutto dipenderà da ciò che sa dimostrare la squadra e dai risultati. Mertens non può concludere la carriera napoletana avendo un ruolo marginale nella squadra. Dovrà stringere i denti e meritarsi sul campo il posto in squadra”.

Malfitano: “Ho grande fiducia nell’operato di Giuntoli. Riconferma Gattuso? Non bisogna farsi prendere dall’entusiasmo”

Mimmo Malfitano, Gazzetta dello Sport: “Nessuno dà la certezza a Gattuso o De Laurentiis che il Napoli vincerà tutte le partite. E’ sotto esame perché un’eventuale riconferma ci sarà se ci saranno risultati. Il Napoli viene da una serie di risultati positivi che creano entusiasmo, come giusto che sia, da qui possono iniziare valutazioni che – dovendole fare anche noi che apparteniamo ad una parte di critica – spesso fanno i conti della lavandaia. Ho grande fiducia nell’operato di Giuntoli, i giocatori che sono stati acquistati sono di medio livello. Attaccanti del futuro? Se Milik non si sbrigherà, finirà sul mercato estivo. Credo che le condizioni poste dal polacco il Napoli non le accetta, tanto meno le accetterà e lo stesso discorso vale più o meno anche per Zielinski. Petagna non è un acquisto casuale, c’è questa possibilità che il Napoli possa perdere Milik. Somiglia a Vieri? Forse come prestanza fisica e movimento, ma Vieri aveva più il fiuto per la porta, Petagna non è un giocatore da 20 gol”.

Chiariello: “Terzino sinistro, questo sconosciuto. A Genova fondamentale vincere”

Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli: “erzino sinistro, questo sconosciuto. Ghoulam esiste ancora? Abbiamo lasciato un interpete straordinario quella maledetta sera di Manchester. Casella ormai vuota. Probabilmente si aspetterà la prossima sessione di mercato. Nel frattempo arrivano – con Younes fuori lista – Demme, Lobotka e Politano. A Giugno Rrahmani e Petagna si aggregano. 95 milioni dopo, 3 giocatori subito, il Napoli prova a scalare la classifica. Gattuso gioca per se stesso, il futuro di un progetto. A Genova fondamentale vincere”.

