Ultim’ora – Il Napoli prova a trattenere Kalidou Koulibaly

Kalidou Koulibaly – La società partenopea non intende perdere il forte centrale senegalese

E’ al sesto anno in azzurro ma “Koulibaly andrà via” è la frase più scritta e sentita negli ultimi anni, ricorda il Corriere dello Sport che, nell’edizione odierna, riflette sul possibile addio a fine stagione, dopo che De Laurentiis ha rifiutato, in estate, 105 milioni dallo United e 90 dal Real Madrid. Nella prossima finestra di mercato, dopo la chiusura del campionato in corso, l’addio del giocatore africano sarà di nuovo possibile: lo United, il Psg e il Real sono sempre in agguato. Ma il Napoli non si arrende e da oggi proverà a capire le reali intenzioni del difensore. La clausola nel contratto dovrebbe essere da 150 milioni di euro ed il potere contrattuale quindi è nelle mani del Presidente, ma la volontà che conterà sarà di Kalidou. Giovedì a Napoli è sbarcato il suo manager, per chiudere il rinnovo di Maksimovic, ma è inevitabile una chiacchierata con (e su) Koulibaly.

