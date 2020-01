Venglos: “Coronavirus, Hamsik sta bene. Di nuovo a Napoli? Non ci pensa”

Venglos: Hamsik? Non sono stato ultimamente con Marek, perché durante il mercato ho viaggiato molto però l’ho sentito. So che è in Slovacchia, che sta bene. In questo momento la squadra doveva essere in ritiro, ma è stato soppresso a causa del Coronavirus

A Radio Marte nel corso di “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Juraj Venglos, agente di Marek Hamsik.

Queste le sue parole:

SU HAMSIK

“L’ultima volta che sono venuto a Napoli è stato per la partita degli azzurri contro il Genk. Sicuramente mi manca questa città, come il cibo napoletano.

Hamsik? Non sono stato ultimamente con Marek, perché durante il mercato ho viaggiato molto però l’ho sentito. So che è in Slovacchia, che sta bene. In questo momento la squadra doveva essere in ritiro, ma è stato soppresso a causa del Coronavirus, spero che possano riprendere quanto prima. Non è una situazione facile, non ho sentito molto Marek a causa degli impegni per il mercato. Lo sentirò presto per sentire il suo stato attuale. Di certo è una situazione non facile.

CORSI SU LOBOKTA A NAPOLI

Lobotka a Napoli? Sono contento che si sia conclusa positivamente questa trattativa e che ci sia un altro slovacco nella squadra partenopea. Spero che aiuterà gli azzurri a recuperare punti in classifica per tornare dove il Napoli era abituato a stare. Non ho proposto alcun giocatore al Napoli in questo memento. Ho già il nuovo Hamisk, ma non vi dico il nome perché è ancora troppo giovane, ne parliamo tra qualche anno.

SU UN EVENTUALE RITORNO DI HAMSIK A NAPOLI

Se Hamsik ha pensato mai di tornare a Napoli? Sinceramente ha tre anni di contratto in Cina, li ha accettati e vuole rimanere lì. Sta bene, è felice e non ha mai pensato finora di tornare a Napoli in questa fase della sua carriera. Non so da dove vengano fuori certe voci”. Conclude Venglos.

