Accardi: “Il Napoli ha fatto un vero colpo di mercato. Scudetto un miracolo programmato: ecco come”

Notizie Napoli calcio – Giuseppe Accardi ex calciatore e procuratore sportivo è intervenuto a Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” commentando le operazioni di mercato del Napoli. Queste le sue parole:

“C’è il freddo nel mercato. Inter e Milan stanno discutendo con molti giocatori perché ne stanno perdendo tanti, allora se escono, devono entrare. Secondo me il Milan vivrà un periodo abbastanza complicato perché sta facendo una sorta di rifondazione. Sono andati via due perni molto importanti come Maldini e Massara. Ma la perdita più grossa per il Milan è quella di non avere nello spogliatoio uno come Ibrahimovic che riesce a spostare gli equilibri anche quando non gioca. Io auguro al Milan di non perderlo come fiducia dentro al progetto.

La cosa più importante del Napoli è che sia rimasto Osimhen che è un giocatore importantissimo. Questo significa che il Napoli sta dando continuità al progetto tecnico. C’è solo da farli lavorare ed aspettare. È vero che è difficile vincere e ripetersi, ma hanno le possibilità per farlo.

L’Inter? Quest’anno tutte le società stanno facendo un mercato al risparmio perché stanno incassando tanto e cercano di spendere meno, cosa che a volte potrebbe essere un bene. Poi l’esempio del Napoli dell’anno scorso non è passato inosservato, perché ha dato lezione di come si può vincere facendo quadrare i conti e sono stati bravissimi. Sfido chiunque l’anno scorso per come conoscessero i nuovi acquisti, a pensare che potessero fare ciò che hanno fatto. Invece il Napoli è stato bravo a scegliere i giocatori adatti al gioco di Spalletti, non è stato un miracolo, ma un miracolo programmato. A mio avviso si può ripetere con modi diversi. Il Napoli è diventato una gran bella realtà.

De Laurentiis è stato bravissimo perché un mese fa si parlava solo ed esclusivamente delle proposte che ricevevano i giocatori del Napoli e tutti eravamo convinti che probabilmente li avrebbe ceduti, invece De Laurentiis ha dato continuità al progetto e questo vuol dire che se la vuole giocare anche in coppa e questo sarebbe un bel regalo per i tifosi.

Allegri è un gestore di grandi. A Napoli c’è stato l’allenatore più bravo al mondo ad oggi, Ancelotti. E la differenza con Sarri e Spalletti sta nel fatto che Allegri e Ancelotti sono gestori di grandi giocatori. La Juventus ha avuto tanti problemi ed è arrivata terza comunque. Quest’anno ripartono con un po’ più di tranquillità e non può che fare meglio, sicuramente è una candidata allo scudetto”.

